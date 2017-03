Tragedia sulla statale, muore 73enne

Aniello Piazza è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto all'altezza di Caivano sulla Statale Variante 7bis della Nolla-Villa Literno. L'uomo era alla guida della sua Opel Agila quando, probabilmente per un improvviso malore, ha invaso la corsia opposta e si è scontrato frontalmente con un'altra vettura, che procedeva dal senso opposto di marcia. Per il 73enne non c'è stato nulla da fare, è morto nello schianto.

Vano l'intervento del 118, per la vittima, residente ad Acerra, era ormai troppo tardi.

Il pm ha disposto il trasferimento della salma nel II Policlinico di Napoli per l'autopsia.