Incidente sulla Napoli-Canosa: la vittima è Sebastiano Guidone

Si chiamava Sebastiano Guidone e aveva solo 25 anni la persona che ha perso la vita nel corso di un incidente stradale questa mattina. Lo schianto mortale è avvenuto lungo la A16, Napoli-Canosa questa mattina all'altezza di Tufino. Il giovane è rimasto carbonizzato a seguito dello scontro della sua auto con un mezzo pesante.

Il riconoscimento della salma

Per questo motivo sono state le lunghe le procedure di identificazione della vittima. Il 25enne era di Terzigno e guidava una Peugeot 206 quando si è schiantato in una dinamica ancora da stabilire. Toccherà alla Polstrada, che si è occupata anche del riconoscimento, stabilire le cause dell'incidente mortale.