Incidente stradale al corso Malta: muore in ospedale un 40enne

Un 40enne, ricoverato in prognosi riservata per un incidente stradale, verificatosi nei giorni scorsi al Corso Malta, è deceduto in ospedale per le gravi ferite riportate.

Nell'incidente rimase ferito anche un 30enne: le sue condizioni sono in miglioramento. Attualmente è ricoverato al San Giovanni Bosco.

L'Unità operativa infortunistica stradale della Polizia municipale al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro stradale e le responsabilità.