Scontro frontale tra auto e moto: morto il centauro

È morto all'età di 40 anni il centauro vittima di uno scontro letale a Pollena Trocchia. Lo scooter su cui viaggiava è andato a scontrarsi frontalmente con un'auto e l'incidente gli è risultato fatale. Il sinistro si è verificato nella località Carcavone nella serata di oggi. L'auto e lo scooter sono andati a scontrarsi a cavallo tra piazza Amodio e una stradina secondaria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I soccorsi

Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 che sono arrivati immediatamente sul posto. Il 40enne è morto sul colpo e non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente su cui stanno indagando i carabinieri del nucleo radiomobile di Torre del Greco e i colleghi della tenenza locale. Utili potrebbero essere eventuali testimonianze o immagini di telecamere di videosorveglianza della zona.