Tragico incidente nella notte: morto un giovane di 23 anni

Sangue sull'asfalto nella notte a Boscoreale. A perdere la vita è stato un giovane di soli 23 anni morto sul colpo. La vittima era alla guida di uno scooter quando si è scontrato con una Fiat Punto. L'impatto è stato violentissimo e il 23enne ha perso la vita sul colpo. Insieme a lui, a bordo dello scooter c'era anche un altro ragazzo che è rimasto gravemente ferito. L'impatto è avvenuto al confine tra due frazioni cittadine, Marchesa e Cangiani.

La dinamica dell'incidente

Non è ancora chiara la dinamica dell'impatto su cui stanno lavorando i carabinieri accorsi sul posto per effettuare i rilievi. Secondo le prime ricostruzioni, lo scooter su cui erano a bordo di due giovani era un Honda Sh 300. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare la vittima ma non c'è stato nulla da fare. Il passeggero ferito nell'impatto è stato portato d'urgenza all'ospedale San Leonardo di Castellammare.