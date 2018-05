Incidente stradale, muore 19enne sulla "Sorrentina"

Tragedia a Vico Equense, un 19enne, R.D.G. è stato vittima di un grave incidente stradale tra Vico Equense e Castellammare di Stabia, all'altezza di un noto lido della zona. Intorno alle 21.00, come riporta Positanonews, il giovane, mentre percorreva la statale 145 Sorrentina, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del motociclo sul quale viaggiava ed è caduto rovinosamente sull'asfalto, terminando la sua corsa contro il pilastro della galleria.

La procura di Torre Annunziata sta valutando se aprire un'inchiesta sulla morte dello studente di Sorrento.