Incidente stradale sull'A1, due i morti: una delle vittime è napoletana

Avevano 35 e 39 anni, Fausto Dal Moro e Luigi Visconti, i due uomini morti nell'incidente stradale avvenuto dopo la mezzanotte sulla A1, Milano-Napoli, nel tratto autostradale tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna.

I due erano residenti a Reggio, ma originari di Padova e Napoli. Viaggiavano su una Bmw quando si è verificato l'impatto con il guard rail. Si ipotizza che il 35enne e il 39enne siano riusciti a scendere dalla vettura, per essere poi travolti da un'automobile in corsa.

In un video pubblicato su Facebook da una delle due vittime, è possibile assistere ai minuti che hanno preceduto l'incidente mortale. Il clima in auto era sereno e si scherzava sull'andatura di 200 chilometri all'ora in cui procedeva la vettura.