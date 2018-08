Coppia travolta e uccisa in autostrada, l'addio degli amici: "E' tutto assurdo"

Francesco Maresca, 23 anni di Sorrento (studente a Roma) e la fidanzata 22enne, Anna Donzelli, si erano fermati per verificare un guasto all'automobile lungo l'autostrada A1 Napoli-Milano, all'altezza di San Cesareo in provincia di Roma, quando sono stati travolti e uccisi da un'automobile che transitava in quel momento sulla carreggiata.

I due giovani, che tornavano a casa dopo una vacanza, sono stati investiti mentre provavano ad apporre lungo la strada il trangolo di segnalazione dell'incidente.

Ferito gravemente ferito anche il conducente della vettura che li ha investiti. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma per la coppia non c'è stato niente da fare.

Tanti i messaggi di cordoglio sulla bacheca di Francesco Maresca, appassionato musicista: "Porterò nel mio cuore le mille risate che mi hai regalato con la tua semplicità e unicità. Mi mancherai Fra", scrive Bruno, "E' tutto assurdo. Anni passati a studiare insieme...a parlare e conoscersi meglio...un anno quest'anno che doveva essere l'ultimo condiviso insieme fino in fondo. Non ho parole. FRA...Non smettere di suonare lassú".