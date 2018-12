Incidente stradale per due medici, muore figlio dell'ex sindaco: la seconda vittima è napoletana

E’ morto in un incidente stradale, avvenuto in Germania, nei pressi di Garmisch, il medico Alessandro Petteruti, 38 anni, figlio dell’ex sindaco di Caserta Nicodemo, come riporta Casertanews.

Il 38enne si stava recando ad un congresso medico in compagnia di un altro medico (napoletano), anch'egli deceduto nello schianto. Ferita una terza persona. Secondo quanto si apprende lo schianto ha coinvolto due vetture, una Mercedes e una Bmw, scontratesi per motivi ancora da accertare.

Petteruti lavorava da tempo a Bergamo in una importante clinica privata.

La notizia su Casertanews.it.