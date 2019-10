Schianto nel tarantino, morta una 78enne di Castellammare

Un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio nel tratto tra Massafra e Chiatona, in provincia di Taranto, ha causato la morte di due persone e il ferimento di altre quattro. I conducenti delle due auto, un uomo e una donna, sono morti sul colpo. Una delle due vittime è una 78enne di Castellammare di Stabia. I quattro feriti erano con lei in macchina, ed erano diretti a Taranto per assistere - pare - al giuramento degli avieri.

Si tratta del secondo incidente mortale avvenuto su quella strada: poco meno di due mesi fa a perdere la vita furono due giovani di 19 e 18 anni.