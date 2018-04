Schianto a 280 all'ora, in un video la tragica fine di Alessandro e Francesco

Le telecamere di sicurezza dell'A1 hanno registrato gli ultimi attimi di vita di Alessandro Tizzano (27) e Francesco Lottante (18), i due ragazzi del Napoletano morti tragicamente lungo l'autostrada in un violento incidente che ha coinvolto la Porsche Cayenne sulla quale si trovavano.

Le immagini sono state visionate dagli agenti della polizia stradale di Cassino. L'auto andava a velocità altissima, addirittura si parla di circa 280 chilometri all'ora. Nei pressi del Comune di San Vittore il conducente ha perso il controllo, ed il veicolo è prima finito contro il guardrail e poi contro la barriera di cemento ai margini della carreggiata.

Mentre per Lottante che non ci fosse nulla da fare era evidente fin dai primi istanti, i soccorsi hanno estratto Tizzano dalle lamiere con difficoltà, poi il trasporto in ospedale, anch'esso senza esito.

I due, poco prima dello schianto, avevano postato due "story" su Instagram al centro delle polemiche. Nella prima, Lottante dice all'amico alla guida di andare piano. Nella seconda Tizzano mostra il contachilometri che indica i 270 orari.