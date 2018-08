Travolta da un furgoncino: morta 64enne

Dopo due mesi di agonia finiscono le sofferenze di Rosa Porzio, la 64enne travolta da un furgoncino a Piano di Sorrento. La donna è morta all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli dopo essere stata ricoverata per poco più di due mesi. Lo scorso 3 giugno venne investita da lungo la statale 163, non molto lontano dalla sua abitazione. Le ferite riportate in seguito all'impatto, quando venne sbalzata prima contro il muro e poi sull'asfalto, erano troppo gravi e non le hanno lasciato scampo.

La donna era stata portata prima all'ospedale di Sorrento e poi al San Giovanni in eliambulanza. Le sue condizioni apparvero subito gravi. Alla guida del furgone che la investì c'era un commerciante di 82 anni. Si aggrava adesso la sua posizione e potrebbe essere indagato per omicidio stradale dalla procura di Torre Annunziata che già aveva aperto un fascicolo dopo l'incidente.