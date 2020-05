Lutto a Caivano: non ce l'ha fatta il giovane rimasto gravemente ferito in un incidente

Grave lutto nel napoletano per la comunità di Caivano. Non ce l'ha fatta il 24enne rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto sabato scorso a Frattamaggiore.

Il giovane si è spento in ospedale, dopo aver lottato per alcuni giorni tra la vita e la morte.

A salutare Gianni, così si chiamava il giovane, con un commovente messaggio sui social è stato il profilo Facebook "Devoti Rione Parco Verde", che proprio nei giorni passati aveva chiesto alla comunità caivanese di pregare per il 24enne: "Non so che dire e non so nemmeno trovare le parole per tutto questo. Troppi giovani ci stanno lasciando e adesso anche tu non sarai più con noi. E' difficile accettarlo e forse non lo sarà mai, ma posso dirti che tutti qui avranno un bellissimo ricordo di te e mancherai a tutti noi. Riposa in pace, un bacio forte e che Dio ti stia vicino ora che fai parte del suo mondo. Cià Gia".