Morte della 73enne in un incidente d'auto: c'è l'inchiesta

Saranno magistratura e forze dell'ordine a stabilire il reale andamento dei fatti nel corso dell'incidente d'auto in cui ieri ha perso la vita una 73enne ed è rimasto gravemente ferito il marito 72enne a Sant'Egidio Montalbino. A perdere la vita è stata Giuseppina De Angelis che era accanto al marito che guidava l'auto che si è schiantata contro un camion ieri mattina. La donna è stata già trovata morta dai vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto per estrarre i passeggeri della Daewoo Matiz dalle lamiere dell'auto. Entrambi gli anziani sono di Santa Maria la Carità e l'uomo è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale di Nocera Inferiore.

Le sue condizioni sono gravi e adesso anche gli investigatori vogliono vederci chiaro sull'incidente accaduto lungo via Pepe. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pagani ed a loro che sono state delegate le indagini dalla procura di Nocera Inferiore. Un utile elemento per ricostruire l'incidente mortale potrebbero essere le videocamere di sorveglianza della zona. Non è ancora chiara la dinamica. Forse a giocare un ruolo determinante è stato l'asfalto bagnato. La cittadina di Santa Maria la Carità aspetta il corpo della 73enne per i funerali.