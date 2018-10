Si schianta contro un pullman: muore il 28enne, Giulio Palma

Un impatto talmente forte da sbalzare il corpo del povero guidatore fuori dall'abitacolo. È la tragica morte a cui è andato incontro il 28enne di Giugliano, Giulio Palma. L'incidente è avvenuto a Marigliano, una frazione del comune di Vecchiano in provincia di Pisa. L'auto su cui viaggiava il 28enne si è schiantata contro un autobus di linea. Nessuno scampo per il giovane che è morto sul colpo.

La sua Renault Clio ha impattato contro il pullman in una dinamica ancora tutta da ricostruire. Il giovane viveva in Toscana dove si era trasferito per lavorare come commesso nel reparto panetteria di un supermercato di Lido di Camaiore. Ferite anche altre quattro persone che erano a bordo dell'autobus. Ferite lievi che sono state medicate sul posto dagli uomini del 118. Sconvolti i cittadini di Giugliano che conoscono la famiglia della vittima che gestisce un tabaccaio a San Nicola.