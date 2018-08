Investito sull'A1: morto studente di Sorrento

Avevano solo 23 e 22 anni i due ragazzi morti in un incidente stradale lungo l'autostrada A1 Napoli-Milano. All'altezza di San Cesareo in provincia di Roma due giovani sono stati travolti lungo la carreggiata dopo essersi fermati per un guasto alla propria auto. Si chiamavano Francesco Maresca, 23enne di Sorrento, studente a Roma, e la sua fidanzata Anna Donzelli, 22enne di Roma.

I due giovani sono stati investiti mentre provavano a mettere il triangolo di segnalazione dell'incidente. Sono stati investiti in pieno, insieme alla Citroen C1 su cui viaggiavano, e sono morti sul colpo. Gravemente ferito anche il guidatore dell'auto che li ha investiti, una Seat Leon. È stata ricoverata in codice rosso. Sul posto sono arrivati sia i vigili del fuoco e i sanitari del 118. A darne notizia è il quotidiano “Il Mattino”.