Investito sull'Asse mediano: la vittima è Carmine Montini

Si chiama Carmine Montini, il 21enne che è stato investito ieri sera lungo la strada statale 162, conosciuta da tutti i napoletani dell'hinterland come l'Asse mediano. Il giovane stava percorrendo la strada a piedi intorno alle 20 e 30 di ieri sera quando è stato preso in pieno dall'auto di un 29enne della provincia di Caserta che guidava l'auto della madre. La vittima era di Casalnuovo e non è ancora chiaro perché stesse camminando a piedi lungo la strada a scorrimento veloce.

Il sostituto procuratore di turno di Napoli nord ha disposto l'autopsia sulla salma. Il corpo è stato portato al secondo Policlinico di Napoli. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i carabinieri della compagnia di Casoria e della stazione di Afragola a cui sono state affidate le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Inutile, invece, l'intervento dei medici del 118 che non hanno potuto fare altro che costatare la morte del 21enne.