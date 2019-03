Schianto in moto: morto il 40enne Carmine D'Isanto

Non ce l'ha fatta il 40enne Carmine D'Isanto, protagonista di un incidente in moto giovedì scorso. Il giovane è morto questa mattina all'ospedale Santa Maria delle Grazie a Pozzuoli dove era ricoverato sin dal momento dell'impatto. Le sue condizioni erano parse subito gravissime dopo l'impatto in via Montenuovo Licola Patria a Pozzuoli. Appena arrivato in ospedale è stato sottoposto a un disperato intervento chirurgico.

L'incidente

Il giovane non ha mai ripreso conoscenza dal momento dell'impatto. Era a bordo della moto di un amico quando si è schiantato al suolo. Nell'incidente sarebbe coinvolta anche una vettura anche se al momento non è ancora chiara la dinamica dell'incidente mortale sul quale stanno indagando le forze dell'ordine. Titolare dell'officina “Disamoto” ha compiuto 40 anni venerdì in un letto d'ospedale senza coscienza. Lascia la moglie e tre figli.