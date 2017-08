Ricoverato in ospedale in codice rosso da 4 ore, muore 23enne

Dramma al Loreto Mare, Antonio Scafuri, ricoverato in codice rosso per un incidente stradale, ha aspettato quattro ore, prima di per essere trasferito in un altro ospedale (Vecchio Pellegrini) per l'esecuzione di una agioTac, trovando poi la morte il giorno dopo il ricovero.

A denunciare l'accaduto è il consigliere regionale e componente della commissione Sanità, Francesco Borrelli, che ha duffiso la denuncia presentata dal responsabile del Pronto Soccorso del Loreto Mare, Alfredo Pietroluongo.

Nella denuncia, il dottore ha ripercorso le tappe degli avvenimenti del maledetto 16 agosto, parlando di superficialità di comportamento e di un disprezzo ancor prima della inosservanza dei più elementari doveri professionali.

Il responsabile del pronto soccorso parla nella denuncia dell'arrivo in codice rosso al Loreto Mare del paziente 23enne, della sua stabilizzazione e del trasferimento al Vecchio Pellegrini, senza ambulanza rianimativa. Tale ritardo potrebbe aver compromesso il quadro clinico già precario del 23enne, già debilitato dalle fratture multiple causate dall'incidente stradale di cui era stato vittima.

Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter insieme ad un amico. Erano ad Ercolano, nei pressi di Villa Campolieto, quando il mezzo ha impattato contro un’automobile impegnata in una manovra. Antonio, che sul veicolo era il passeggero, è stato sbalzato lontano.