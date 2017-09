Investito e ucciso in via Libertà, il figlio: "Ho assistito in diretta alla morte di mio padre"

Ieri ha perso la vita in via Libertà a Portici in un terribile incidente stradale Antonio Paliotto. A poche ore di distanza dall'accaduto ha parlato il figlio della vittima ai microfoni de “L'ora vesuviana”: «È impossibile che a Portici, nel centro città, a quell’ora, possano passare tir di questa portata. È un’indecenza che denuncio da sempre», afferma Fabio, che racconta gli ultimi istanti di vita del padre, investito da un autoarticolato e le sue parole sono strazianti.

«Ho assistito come in diretta alla morte di mio padre. Ero a due passi dal tir che l’ha investito. Ci eravamo salutati giusto un quarto d’ora prima a via Libertà. Lui era andato a prendere il giornale e il caffè con gli amici, io a prendere mia figlia a scuola». L'incidente è avvenuto alla fine dell'arteria viaria del centro cittadino, a pochi metri dalla stradina che, se imboccata, porta all'ingresso dell'autostrada. L'80enne è morto sul colpo e sulla dinamica sono ancora in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine. Fondamentali saranno le riprese delle telecamere di sorveglianza della zona.