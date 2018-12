Investito, muore un anziano di Poggiomarino

Era stato investito riportando ferite che non sembravano gravi in un primo momento ma che poi gli sono risultate fatali. È morto così l'84enne Antonio Ambrosio, originario di Poggiomarino e residente in provincia di Asti, a Portacomaro Stazione. L'anziano è stato investito ieri mattina da una giovane a bordo di una Panda. L'uomo stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stato colpito dall'auto intorno alle otto di mattina. A bordo della vettura una giovane infermiera che si è immediatamente fermata per prestare soccorso.

In un primo momento i sanitari che si sono occupati del suo caso avevano riscontrato delle lesioni alle gambe e al bacino. Non si erano valutate, però, tanto gravi da far temere per la sua vita ma le sue condizioni poi sono improvvisamente precipitate. A fronte dell'accesso con codice giallo al pronto soccorso, le sue condizioni sono precipitate in poche ore, fino alla morte avvenuta questa mattina, il giorno dopo il tragico incidente.