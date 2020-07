Tragico incidente stradale, muore ragazza di 26 anni: ferita gravemente anche una donna incinta

Grave incidente stradale in via Ottaviano a San Gennaro Vesuviano, dove una 26enne ha tragicamente perso la vita. Ferita gravemente, come riporta Il Fatto Vesuviano, anche una donna incinta, che sarebbe stata fatta partorire d'urgenza.

Cinque in totale i feriti nell'incidente di vaste proporzioni. Secondo quanto trapela un'auto avrebbe travolto sul marciapiede il gruppetto di persone coinvolto nell'incidente.