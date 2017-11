Incidente stradale, muore una donna: ferito anche un bambino

Tragedia in via Ponte dei cani tra Marigliano ad Acerra. Per cause ancora da stabilire un camion si è ribaltato e ha travolto due automobili.

Maria Mautone, 80 anni, che era alla guida di una delle automobili, è morta per le gravi ferite riportate nell'incidente.

Sono quattro i feriti trasportati in ospedale (tra loro anche un bambino). Traffico in tilt per ore. Sul caso indagano i carabinieri, da accertare le responsabilità dell'incidente.