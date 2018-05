Addio a Teresa Trematerra: è lei la vittima dello schianto sull'A16

È lutto a Torre del Greco per la morte di Teresa Trematerra, la ragazza di 29 anni rimasta uccisa la scorsa notte in un tragico incidente avvenuto lungo l'autostrada A16. Ha perso il controllo della sua Ford Fiesta andando a sbattare nei pressi dell'uscita di Tufino, forse a causa di un colpo di sonno.

Come riportato da AvellinoToday, i soccorsi si sono rivelati inutili: la ragazza era morta sul colpo. La polizia, giunta sul luogo dell'incidente, si sta occupando delle indagini per capire l'esatta dinamica di quanto è accaduto.

La ragazza era molto benvoluta, e viene descritta come dinamica e solare.