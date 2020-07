Qualiano dà il suo addio alla piccola Sofia, vittima a 4 anni di un incidente stradale

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel pomeriggio di oggi Qualiano saluterà per l'ultima volta la piccola Sofia Strazzulli, bimba di 4 anni rimasta uccisa in un incidente stradale verificatosi mercoledì scorso. La salma sarà trasportata al locale cimitero.



La bimba si è spenta al Santobono, dov'era stata trasportata dopo il tragico impatto. Sua madre, alla guida dell'auto, è ancora ricoverata al San Giuliano di Giugliano ma non è per i medici in pericolo di vita.



Le indagini dei carabinieri si sono concentrate sulla ricerca del ragazzo alla guida della vettura che aveva travolto la Fiat 600 sulla quale viaggiavano madre e bambina, questa sbalzata fuori dall'abitacolo. Diciannove anni, di Marano, era inizialmente fuggito per evitare quello che pareva si stesse profilando come un linciaggio della folla, chiamando egli stesso nel corso della fuga il 118. Successivamente si è consegnato. È stato denunciato a piede libero e potrebbe essere accusato di omicidio stradale.



Per chiarire ulteriormente la vicenda sono in corso di osservazione le immagini delle telecamere presenti nelle vicinanze di via Falcone.