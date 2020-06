Incidente stradale in scooter: muore una ragazza di soli 23 anni

Tragico incidente stradale nella tarda serata di ieri a Torre del Greco. Una 23enne, M.A. ha perso la vita dopo una caduta dal suo scooter.

La ragazza era in sella al mezzo a due ruote con il fidanzato, quando all'altezza di via Giovanni XXIII, lo scooter è finito sull'asfalto, per ragioni in via di accertamento. L'impatto per la giovane è stato molto forte e non le ha lasciato scampo. Sul posto sono giunti i carabinieri.

La salma della 23enne è stata posta sotto sequestro in attesa dell'autopsia.