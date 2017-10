Tragedia in autostrada, incidente stradale: muore una donna

Tragico incidente stradale nella notte sull’A1. Una donna è morta in uno scontro tra due vetture, all'altezza dell’uscita Afragola-Acerra. Secondo quanto riporta Edizionecaserta.it, sul posto sono giunti gli agenti di polizia, che hanno effettuato i rilievi. Traffico in tilt durante le operazioni di soccorso.

Dopo l’incidente, in cui ha perso la vita la donna, c'è stato anche un tamponamento. Due persone sono state trasportate in ospedale. Le loro condizioni non destano preoccupazione.