Moto contro un autobus: la giovanissima Anna non ce l'ha fatta

Anna.P, la 17enne di Ponticelli rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto martedì scorso a Torre del Greco, non ce l'ha fatta.

Era su di uno scooter insieme al fidanzato 21enne quando i due si sono scontrati con un autobus di linea che nulla ha potuto per evitare la tragedia.

La ragazza, trasportata al Cardarelli, ha lottato diversi giorni tra la vita e la morte con diversi traumi e danni cerebrali. Stamane la tragica notizia del suo decesso.

Il giovane conducente della moto è iscritto nel registro degli indagati.

Il messaggio del cugino

"Annare’ Non doveva andare così non te lo meritavi - scrive sui social Alessandro, il cugino della giovane - proprio tu che eri buona con tutti anche con chi non lo meritava ,con la tua piccola età affrontavi e aiutavi la tua famiglia senza tirarti mai indietro sei meravigliosa in tutto, sei xke in me ci sarai sempre come se non fossi mai andata via. Vivrai per sempre in me cuginetta mia".