Incidente stradale Fuorigrotta, muore 15enne: il nome della vittima

Anna Sebastiano, 15enne di Pianura, frequentava il liceo scientifico Labriola. Ieri mattina, intorno alle 8.30, era sullo scooter con un ex compagno di classe e amico di 16 anni. I due si stavano recando a mare. Erano partiti presto per evitare il traffico del sabato mattina. Hanno imboccato il sottopassaggio Claudio, a pochi passi dallo stadio San Paolo quando per cause ancora da accertare il 16enne ha perso il controllo del mezzo a due ruote e Claudia è morta sul colpo dopo un impatto con il guard rail. Il 16enne, invece, è rimasto illeso (per lui solo qualche escoriazione).

Incidente

Gli agenti dalla sezione Infortunistica della polizia municipale comandata da Antonio Muriano sono al lavoro per stabilire quanto accaduto. Potrebbero rivelarsi utili le immagini dei sistemi di videosorveglianza per tentare di ricostruire la dinamica dell'incidente stradale.