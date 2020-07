In sei travolti da un'auto, muore Natalia Boccia: in gravi condizioni una donna incinta

Aveva 27 anni Natalia Boccia, la studentessa di Ingeneria della Federico II travolta e uccisa da un'automobile nella sua San Gennaro Vesuviano, mentre passeggiava con gli amici di sempre. Natalia e i suoi cinque amici stavano chiacchierando sul marciapiede davanti ad un negozio, quando sono stati travolti da una vettura guidata da un 18enne. La 27enne è deceduta durante il trasporto all’ospedale di Nola. In prognosi riservata ed in pericolo di vita risulta la 34enne Pasqualina Boccia. La donna, al settimo mese di gravidanza, ha dato alla luce una neonata che ora è in terapia intensiva all’ospedale di Sarno. L’altro ragazzo vittima dell’investimento e in pericolo di vita presso l’ospedale di Castellammare di Stabia è un 32enne G.M. Gli altri tre ragazzi della comitiva non sono fortunatamente in pericolo di vita ma comunque in prognosi riservata e ricoverati negli ospedali di Nola.

L'incidente

I Carabinieri hanno sequestrato l’autovettura (con tutti i documenti in regola) e sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto avvenuto. Il 18enne (incensurato) è risultato negativo ai test alcolemici e tossicologici ed ora è ai domiciliari in attesa di giudizio. Era in auto con un amico quando è avvenuto l'incidente.