Tragico incidente stradale, è morta Maria Ascione: aveva solo 23 anni

E' Maria Ascione la ragazza di 23 anni rimasta uccisa nell'incidente stradale verificatosi in via Giovanni XXIII a Torre del Greco. La giovane era in sella ad uno scooter T-Max con il fidanzato, rimasto leggermente ferito nell'impatto con un palo presente sulla strada e in comprensibile stato shock per l'accaduto.

In molti sono intervenuti per prestare i primi soccorsi ai due giovani, seguiti poi dall'arrivo sul posto delle ambulanze, ma per Maria non c'è stato niente da fare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tanti i messaggi di cordoglio per ricordare la giovane, scomparsa troppo presto: "Amore mio che dolore che ci hai dato..sei sempre stata una ragazza dolcissima e piena di gioia chi ti conosce lo sai e noi ti vogliamo ricordare così con il tuo bellissimo sorriso sarai l’angelo più bello del paradiso", scrive Tania.