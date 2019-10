Tragedia in vacanza, muore turista napoletana in Africa

Incidente stradale fatale in Namibia, in Africa, per Manuela Ghezzi, 34enne di Castellammare di Stabia. La giovane, impiegata in un noto hotel di Londra, era in Namibia per il matrimonio di un familiare. Troppo gravi le lesioni riportate da Manuela nello schianto in auto.

La 34enne proveniva da una famiglia molto conosciuta a Castellammare di Stabia: era figlia di una nota ex consigliere comunale di Alleanza Nazionale, Ida Scarpato.

L’ambasciata è al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente e per consentire un celere trasferimento della salma in Italia per i funerali.

Tanti i messaggi di cordoglio per i familiari della giovane.