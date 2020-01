Incidente mortale a Ischia: perde la vita una donna

Tragedia in località Cavallaro sull'isola di Ischia. Una donna di 82 anni, L.D.S. è morta in un incidente stradale mentre si trovava a bordo di un'automobile.

La donna, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo che si è schiantato contro un muro. Per l'82enne non c'è stato nulla da fare. La persona che viaggiava con lei non ha subito ferite preoccupanti.