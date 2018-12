Investita e uccisa mentre attraversava la strada: denunciato 19enne

La tragedia è avvenuta nella serata di ieri ad Ercolano. Erano le 22 circa quando i carabinieri della locale tenenza sono intervenuti in via Sacerdote Benedetto Cozzolino dove, all’altezza del civico 95, un’anziana donna era stata investita da una vettura.

La vittima si chiama Anna Accardo ed aveva 73 anni. Del posto, la pensionata è morta sul colpo per le lesioni riportate: i soccorsi giunti sul luogo dell'incidente non hanno potuto che constatarne il decesso.

Secondo i primi accertamenti portati a termine dai militari, la donna sarebbe stata investita da una Punto guidata da un 19enne anch'egli del posto. La vittima attraversava a piedi la strada per andare a gettare la spazzatura, quando è stata travolta.

Il giovane conducente è stato denunciato in stato di libertà per omicidio stradale, mentre la salma è stata portata al secondo Policlinico di Napoli per l’autopsia disposta dai magistrati.