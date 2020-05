Incidente stradale, muore 22enne dopo uno scontro tra due auto

Scontro fatale ad un incrocio tra due automobili a Giugliano in Campania. Una 22enne, Federica D. ha perso tragicamente la vita e altre tre persone sono rimaste ferite nell'incidente avvenuto intorno alle 2.00 del mattino in via Innamorati. A preoccupare in particolare un'amica della vittima, che ha riportato fratture e politraumi.

Accertamenti dei carabinieri sulla dinamica dell'incidente. Potrebbe aver influito anche l'asfalto bagnato a causa della pioggia.