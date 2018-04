Tragedia negli Stati Uniti, muore una napoletana di 18 anni

Tragedia a San Diego, negli Stati Uniti, Ginevra Gallone Latte, 18enne napoletana, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto alle 4 del mattino.

La giovane andava al Coachella Valley Music Festival, ma la vettura (una Bmw) si è schiantata contro un albero uccidendola. L'impatto è stato violentissimo, tanto da spezzare la berlina in due. Il conducente della vettura di 21 anni, Cesar Hernandez Ozuna, ha riportato delle ferite al volto, mentre la 16enne che viaggiava davanti è stata ricoverata in ospedale in condizioni gravissime.

Gli investigatori escludono che il guidatore abbia assunto droghe o alcol. Sotto accusa l'alta velocità.

Ginevra Gallone Latte frequentava il San Diego Mesa College.