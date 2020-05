Tragedia della strada, Federica muore a 18 anni. Amica grave in ospedale

È stato probabilmente l'asfalto scivoloso l'origine del drammatico incidente avvenuto la scorsa notte a Giugliano, impatto in cui ha perso la vita la 18enne Federica Diana.

Il fondo stradale era infatti ricoperto di sabbia, trasportata su Napoli e provincia dal vento di scirocco soffiato nella notte.

I primi rilievi hanno stabilito che a scontrarsi siano state due vetture, una in cui a bordo c'era la vittima e un'altra guidata da un'amica di Federica, anche lei in gravi condizioni: è attualmente ricoverata in ospedale per le ferite e le fratture riportate nello schianto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A indagare sull'esatta dinamica del tragico sinistro sono i carabinieri della compagnia di Giugliano.