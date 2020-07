Tragico incidente stradale: morta una bimba di quattro anni

È stata sbalzata via per l'impatto fuori dal finestrino dell'auto. Le ferite non hanno lasciato scampo al suo piccolo corpicino. Così è morta Sofia, una bambina di soli quattro anni, a seguito di un incidente stradale tra due auto. L'impatto è avvenuto intorno alle 16 di oggi lungo via Falcone a Qualiano nei pressi dello stadio comunale. Protagoniste due auto il cui impatto ha fatto volare via il corpo della piccola fuori dalla vettura. La piccola è morta dopo poco all'ospedale Santobono di Napoli. È lì che l'hanno portata i sanitari del 118 che hanno provato a soccorrerla.

La corsa in ospedale

Troppo gravi le ferite subito nel corso dell'incidente per riuscire a strapparla alla morte. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente su cui indagano le forze dell'ordine. Ciò che è certo è che l'impatto è stato violento e ad avere la peggio è stata la piccola che in un primo momento è stata soccorsa da alcuni passanti presenti sul posto al momento dell'incidente. Poi l'arrivo dei sanitari che hanno subito costatato che le condizioni erano disperato. Nulla hanno potuto i medici del Santobono a cui non è riuscito l'ennesimo miracolo. La piccola ha perso la vita a seguito delle ferite subite. Solo un eventuale esame autoptico potrà stabilire l'esatto motivo del decesso.