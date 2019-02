Furgone in avaria sulla statale: bimba disabile in ipotermia salvata dalla Polstrada

Una bambina napoletana di soli 9 anni, affetta da grave disabilità e in cura in una struttura nella provincia di Monza Brianza, è rimasta intrappolata sotto la nave sulla statale Valassina, in territorio brianzolo. Il furgone su cui la bimba viaggiava con i suoi due accompagnatori si è rotto proprio sulla corsia di sorpasso della statale, sotto la neve battente. La notizia è riportata da MonzaToday. A salvare la bimba sono stati due agenti della Polstrada, il commissario Fersini e l'agente Messina che, dopo aver notato il furgone in avaria, sono scesi e hanno trovato la bambina già in ipotermia.



I due agenti hanno coperto la piccola, messo in sicurezza il veicolo e trovato una vettura sostitutiva. Il viaggio dei tre è proseguito senza ulteriori intoppi.