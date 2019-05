Tragedia in moto: muore ragazza, conducente grave al Cardarelli

Un ragazzo è ricoverato in gravi condizioni al Cardarelli dopo un incidente di cui è rimasto vittima. Nell'impatto, avvenuto intorno alle 9 di oggi nella zona dell'area industriale di Montella - in provincia di Avellino - ha perso la vita una giovane di 29 anni che era in moto insieme a lui.

Come riportato da AvellinoToday.it, la ragazza è morta sul colpo. Il giovane è stato soccorso da un mezzo del 118 e prontamente trasferito in eliambulanza presso il trauma center dell’ospedale del Cardarelli.

La moto aveva impattato frontalmente con un furgone, il cui conducente sotto shock è stato trasportato all’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia, anche per stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto.