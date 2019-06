Incidente stradale nel modenese, morto 41enne napoletano

Uno scooter con due persone a bordo è uscito di strada ieri sera, alle 21:15 circa. L'incidente è avvenuto in località Albareto, provincia di Modena. Il conducente della moto, un 41enne napoletano, ma residente in zona, è morto. La Polizia Municipale - come riporta ModenaToday - sta cercando di ricostruire la dinamica. Sul posto è intervenuta un'ambulanza ma è stato vano il tentativo di soccorso del personale medico. E' stata trasferita in ospedale la donna che viaggiava con il 41enne: ha 51 anni e le sue condizioni non sono preoccupanti.

La strada è stata chiusa per circa due ore.