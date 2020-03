Mezzo pesante di traverso sulla statale 7 bis: traffico deviato

Sulla strada statale 7bis ‘Terra di Lavoro’ è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Avellino in corrispondenza del km 35,500, ad Acerra in provincia di Napoli, a causa di un mezzo pesante di traverso. Il traffico è deviato con indicazioni in loco.

Sul posto è presente il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità.