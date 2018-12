Due brutti incidenti: medico eroe salva la vita a due pazienti

Due terribili incidenti, due vite in pericolo, due miracoli di Natale all'ospedale di Nola. Un 30enne di Avellino, e un 53enne di Angri, sono rimasti coinvolti in due distinti sinistri stradali. Ad arrivare in ospedale per primo, intorno alle 21, è stato il 30enne. Aveva un trauma addominale, la frattura della milza e una lussazione all’anca destra dovuta ad un terribile incidente stradale sull’asse mediano. Viene subito operato dai tre medici in servizio.

Nel frattempo al pronto soccorso arriva il 53enne: anche vittima di un incidente stradale, questa volta a Palma Campania, e in pericolo di vita. C'è un problema però: la sala operatoria è già occupata e non ci sono più chirurghi in servizio. La soluzione c'è: vengono richiamati i medici a riposo che iniziano ad operare d’urgenza l’altro ferito. L'equipe chirurgica ha così affrontato in contemporanea due interventi delicati. Una storia di buona sanità che merita di essere raccontata. A farlo per primo è stato Metropolis.