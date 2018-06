Cade macchina operatrice da un tir: tragedia sfiorata

Poteva concludersi in tragedia un incidente che ha coinvolto un tir a Pozzuoli. Una macchina operatrice stradale si è ribaltata cadendo dal tir con la quale veniva trasportata. Il mezzo pesante è caduto sulla strada finendo su un marciapiede. A pochi metri c'era l'ingresso di un bar dove stavano entrando due donne. Sono state letteralmente sfiorate dal mezzo in caduta riuscendosi a spostare in pochi attimi e salvarsi per miracolo.

Probabilmente il mezzo non era stato agganciato a dovere ai supporti del tir. Nel momento in cui i mezzi hanno percorso piazza Capomazza, si sono inclinati ed una macchina si è ribaltata finendo sul marciapiede. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco. Il guidatore del tir è stato ascoltato dai caschi bianchi per dare la propria versione dei fatti e provare a chiarirne la dinamica.