Macchia d'olio lungo la strada: raffica di incidenti

Una macchia d'olio lasciata da un pullman lungo via Santa Teresa degli Scalzi ha creato non pochi problemi alla viabilità nelle ultime ore. In particolare sono stati diversi i centauri che hanno avuto la peggio cadendo sull'asfalto. La macchia è stata lasciata lungo la strada da un autobus dell'Anm questa mattina ed ha provocato diverse “vittime” fino all'arrivo degli agenti della polizia municipale della sezione “Stella”.

Alcuni guidatori caduti per effetto dell'olio sono stati trasportati anche in ospedale per essere curati. I nosocomi interessati dall'arrivo dei centauri sono stati il Loreto Mare ed il Cto. Il conducente dell'autobus che ha lasciato la macchia è stato multato.