Un anno senza Luca Mancini, gli amici e i familiari: "Non ti dimenticheremo mai"

Si terrà domenica 22 ottobre alle ore 12.00, presso la parrocchia di San Paolo Apostolo al Parco San Paolo, la messa in ricordo di Luca Mancini, il 35enne morto lo scorso anno a Roma, in un tragico incidente stradale in moto.

"Vogliamo mantenere vivo il suo ricordo. Luca è sempre qui con noi". Il desiderio di amici e familiari (la sorella Giulia e sua madre), è chiaro, quel terribile incidente stradale che ha strappato via in un attimo la vita di Luca Mancini, che era convolato a nozze pochi mesi prima con Stefania, non può cancellare ciò che egli ha rappresentato per tutti.

Da allora sono state tantissime le testimonianze di affetto per Luca. A cominciare dall'attaccante del Napoli Dries Mertens, che in un video-messaggio, indirizzato alla moglie di Luca, ha voluto farle sentire la sua vicinanza per la prematura scomparsa del 35enne, per proseguire poi con la StayToro Cup di calcio organizzata dagli amici storici di Mancini.

Anche i tifosi del Napoli omaggiarono Luca con uno striscione in occasione di Napoli-Inter dello scorso anno, a testimonianza di quanto fosse grande la passione di Mancini per il calcio.