Incidente stradale, muore un 30enne: lascia un bambino di 10 anni

Si è spento a 30 anni Liviu Apostol, originario della Romania. L'uomo era rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto a Poggiomarino il 27 gennaio. Sembrava essersi ripreso, pur rimanendo sempre ricoverato in ospedale, prima che sopraggiungesse la morte nella giornata di oggi.

"Ciao Livio. R.i.p.😢. . Ora sei volato tra gli angeli.. avevi così tanta voglia di vivere la vita ma purtroppo in questo paese dove eri arrivato molti anni fa x trovare la fortuna e la molta buona voglia di lavorare, ti è stata portata via in un attimo. Mancheranno i tuoi sorrisi e la tua simpatia. Sarai un grande Angelo lassù. Arrivederci amico mio e zio di Desiree", è il messaggio su Facebook di Michel. Liviu lascia un bambino di 10 anni.