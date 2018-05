Litiga con la fidanzata e poi si schianta contro un palo

È cominciato tutto con un semplice litigio. Poi un incidente che poteva finire molto peggio. Protagonisti due fidanzati, di cui uno si è schiantato con l'auto contro un palo della luce nel centro di Pompei. A guidare l'auto un giovane di Torre Annunziata che è andato a sbattere lungo via Sacra, la strada che porta alla Basilica della Madonna di Pompei di piazza Bartolo Longo. Il 22enne ha cominciato a litigare con la fidanzata. Urla e parole grosse fino a quando ha deciso di salire in auto, innestare la marcia e partire.

Visibilmente alterato ha però perso il controllo dell'auto dopo poco fermando la sua corsa contro un palo dell'illuminazione pubblica a pochi passi dalla piazza dove poco prima si era conclusa la supplica con centinaia di fedeli. La fidanzata lo ha raggiunto dopo poco allertata dal boato dello schianto. L'auto ha riportato grossi danni mentre fortunatamente il giovane non è rimasto ferito. Sul posto sono arrivati sia gli agenti della polizia municipale che gli uomini del 118 ma non è stato necessario il ricovero in ospedale.