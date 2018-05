Tragedia della strada, muore l'ingegnere Fernando Campolongo

Dramma in località Lagonegro, dove ha perso la vita in un incidente stradale Fernando Campolongo, ingegnere di 70 anni. Coinvolte nello schianto altre tre persone tra le quali la moglie della vittima, anch'essa in gravi condizioni.

I coniugi, residenti a Casalnuovo, sono originari di Pomigliano. L'incidente è avvenuto tra la Fiat Punto guidata dal 70enne ed una Fiat 500 guidata da un 52enne, per cause ancora da accertare.

La moglie di Campolongo si trova ricoverata in ospedale. La sua situazione è critica: ha riportato diverse fratture e ha un polmone perforato.