Studente 20enne investito nella notte: è in pericolo di vita

I carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Castello di Cisterna hanno identificato e arrestato l’uomo che questa notte, mentre percorreva via Primicerio alla guida di una berlina, ha travolto uno studente 20enne intento ad attraversare la strada con alcuni amici. L'uomo, 36enne di Sant'Anastasia, si è dato alla fuga dopo l’impatto invece di prestargli soccorso.

La vittima è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Loreto Mare dove attualmente è ricoverata in prognosi riservata e in pericolo di vita. L’investitore è stato arrestato per lesioni personali a seguito di incidente stradale, omissione di soccorso e guida senza patente, che non aveva mai conseguito. Ulteriori accertamenti hanno dimostrato che l'auto era sottopostaa sequestro amministrativo e senza assicurazione.